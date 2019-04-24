Манчестерське дербі завершилося впевненою перемогою команди Зінченка

Манчестер Сіті. за який виступає українець Олександр Зінченко зустрівся в дербі з Манчестером Юнайтед.

Команда українця здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0. А Олександр провів повний матч.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

33 тур

24 квітня

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Сілва, 0:2 - 66 Зане.

Нагадаємо, Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу.

Джерело - Чемпіон.