Манчестерське дербі завершилося впевненою перемогою команди Зінченка
Манчестер Сіті. за який виступає українець Олександр Зінченко зустрівся в дербі з Манчестером Юнайтед.
Команда українця здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0. А Олександр провів повний матч.
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Чемпіонат Англії, АПЛ
33 тур
24 квітня
Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Сілва, 0:2 - 66 Зане.
Нагадаємо, Зінченко потрапив у список найдорожчих лівих захисників світу.
Джерело - Чемпіон.