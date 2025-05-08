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Дві відомі тенісистки знялися з турніру в Римі перед матчами другого кола

Станіслав Матусевич — 8 травня 2025, 13:10
Дві відомі тенісистки знялися з турніру в Римі перед матчами другого кола
Паула Бадоса
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Десята ракетка світу іспанка Паула Бадоса та дворазова переможниця Вімблдону чешка Петра Квітова (830) знялися з турніру серії WTA 1000 в італійському Римі перед матчами другого кола.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA.

Бадоса продовжує відновлюватися від травми спини, через яку вона не виступає вже півтора місяці. В основній сітці Бадосу замінила "лакі-лузер" швейцарка Вікторія Голубич (87), яка зіграє 8 травня проти японки Наомі Осаки (48).

Квітова, здобувши в Римі першу перемогу після виходу з декрету, відмовилася від подальшої боротьби на турнірі через травму правої ноги. Туніська тенісистка Онс Жабер (36), яка мала зіграти з чешкою у поєдинку другого кола, отримала автоматичний пропуск до третього раунду змагань.

Нагадаємо, що 8 травня свій матч другого кола на турнірі в Римі проведе українка Еліна Світоліна (14). Вона вийдена корт проти іспанки Джессіки Бузас Манейро (72).

Internazionali BNL d'Italia Паула Бадоса WTA 1000 Петра Квітова

Паула Бадоса

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