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Я не можу форсувати відновлення, – Каррі висловився про свою травму

Володимир Максименко — 9 травня 2025, 10:27
Я не можу форсувати відновлення, – Каррі висловився про свою травму
Стефен Каррі
Getty Images

Розігруючий захисник Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі висловився про свою травму, через яку він залишився без баскетболу мінімум на тиждень.

Емоції гравця передає ESPN.

"Вердикт лікарів щодо строків повернення – це єдине нове, що я дізнався за цей час. Я не можу форсувати цей процес і наразі це той сами випадок, коли через тиждень ви знову оцінюватимете свій стан", – розповів Каррі.

Нагадаємо, баскетболіст отримав ушкодження у першому матчі серії з Міннесотою, який Ворріорз виграли.

За майже 13 хвилин гри Каррі встиг заробити 13 очок та виконати одне підбирання, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Раніше форвард ГСВ Дреймонд Грін критично висловився про свій образ у ЗМІ.

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