Чемпіон світу зі снукеру отримає лише половину гонорару

Перемога на чемпіонаті світу зі снукеру 2025 року принесла Чжао Сіньтуну 500 тисяч фунтів, але майже половина цієї суми піде британській податковій.

Про це повідомляє Gbnews.com.

28-річний Чжао має виплатити 204 299 фунтів податків та ще 19 тисяч до національного страхового фонду.

Справа в тому, що Чжао Сіньтун з 2016 року живе у Великій Британії та зареєстрував свою компанію Zhao Xintong Snooker Ltd у Шеффілді. Таким чином він підпорядковується британському податковому законодавству, як і будь-який інший резидент.

Загалом Сіньтун отримає 276 090 фунтів. Цікаво, що Чжао уникне сплати додаткових податків у рідному Китаї завдяки угоді про уникнення подвійного оподаткування між Великою Британією та Китаєм.

Чжао став першим азійським гравцем який здобув перемогу на чемпіонаті світу. Вперше World Snooker Championship був зіграний у 1927 році. До цього року лише п'ять разів титул здобував не представник Великої Британії: Хорас Ліндрум (Австралія, 1952 рік), Кліфф Торнберн (Канада, 1980), Кен Догерті (Ірландія, 1997), Ніл Робертсон (Австралія, 2010) та Лука Бресель (Бельгія, 2023).

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Минулого року тріумфатором став англієць Кайрен Вілсон. Цього року він вибув у першому раунді від китайця Лея Пейфаня.

Намагалися відібратися на World Snooker Championship 2025 українці Юліан Бойко та Антон Казаков. Бойко вибув у півфіналі кваліфікації, а ось Казаков у другому раунді кваліфікації зазнав поразки від 6-разового фіналіста ЧС Джиммі Вайта.