Розтрощені вітрини і масові безчинства: фанати ПСЖ влаштували хаос на вулицях Парижа

Тріумф ПСЖ у півфіналі Ліги чемпіонів, який завершився перемогою над Арсеналом (2:1) і виходом до фіналу, обернувся ніччю справжнього безумства на вулицях Парижа.

Те, що мало стати святом для вболівальників, перетворилося на масові заворушення, напади, підпали та трагедії.

Під час вуличних гулянь автомобіль на великій швидкості врізався у натовп людей. За попередніми даними, кілька осіб зазнали серйозних травм, деякі з них – у критичному стані.

Реакція фанатів була миттєвою: десятки людей кинулися за машиною, витягли водія з салону, а авто буквально спалили в кількох метрах від місця інциденту.

Пізніше машину знайшли знищеною, але офіційно не підтверджено, чи затримано водія.

У результаті нічних подій поліція затримала щонайменше 43 осіб. Деякі фанати також атакували правоохоронців, і є повідомлення про поранених поліцейських.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє проти Інтера. Вирішальний матч турніру відбудеться 31 травня на "Альянц Арені".

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд матчу ПСЖ проти Арсенала.