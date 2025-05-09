Спортивний директор збірної Італії назвав фактор, який завадив Вірер показати кращі результати

Спортивний директор збірної Італії з біатлону Клаус Гелльрігль оцінив виступ Доротеї Вірер у минулому сезоні. Він зазначив, що її підвела стрільба.

Слова Клауса передає Sport.de.

"Доротея добре виступила в бігу минулого сезону. Тільки на стрільбищі вона не досягла своєї звичної форми.

Кожен, хто її знає, знає, що вона викладеться на всі 100 відсотків у своїй підготовці", – сказав Гелльрігль.