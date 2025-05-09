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Спортивний директор збірної Італії назвав фактор, який завадив Вірер показати кращі результати

Руслан Травкін — 9 травня 2025, 10:34
Спортивний директор збірної Італії назвав фактор, який завадив Вірер показати кращі результати
Доротея Вірер
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Спортивний директор збірної Італії з біатлону Клаус Гелльрігль оцінив виступ Доротеї Вірер у минулому сезоні. Він зазначив, що її підвела стрільба.

Слова Клауса передає Sport.de.

"Доротея добре виступила в бігу минулого сезону. Тільки на стрільбищі вона не досягла своєї звичної форми.

Кожен, хто її знає, знає, що вона викладеться на всі 100 відсотків у своїй підготовці", – сказав Гелльрігль.

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Зазначимо, що Вірер посіла 13-те місце у підсумковому заліку Кубку світу.

Нагадаємо, Доротея у парі з Катериною Ганц виграли жіночий лижний забіг на 10 км на турнірі Trofeo 5 Nazioni.

біатлон Доротея Вірер

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