Француз розвинув швидкість 38 км/год

В останньому матчі між ПСЖ та Монако лідер парижан Кіліан Мбаппе перевершив швидкість Усейна Болта.

Про це повідомляє Daily Mail.

Забиваючи перший м'яч, Мбаппе розвинув швидкість вище, ніж у олімпійського чемпіона Усейна Болта під час його світового рекорду на дистанції 100 метрів.

Тоді швидкість Болта була 37,5 км/год, тоді як Мбаппе пробіг її за 38 км/год.

I didn’t even notice him, Mbappe literally the flash. pic.twitter.com/Yv9v5UTs21 — Gio (@Gio__SZN) April 22, 2019

Нагадаємо, гравці ПСЖ вийшли у футболках з написом Нотр-Дам.

Також, паризький клуб достроково виграв Лігу 1.

Джерело - xsport.ua.