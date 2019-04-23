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Мбаппе виявився швидшим за легендарного Болта

Сьогодні 09:14 1779 0
Француз розвинув швидкість 38 км/год
Мбаппе виявився швидшим за легендарного Болта

В останньому матчі між ПСЖ та Монако лідер парижан Кіліан Мбаппе перевершив швидкість Усейна Болта.

Про це повідомляє Daily Mail.

Забиваючи перший м'яч, Мбаппе розвинув швидкість вище, ніж у олімпійського чемпіона Усейна Болта під час його світового рекорду на дистанції 100 метрів.

Тоді швидкість Болта була 37,5 км/год, тоді як Мбаппе пробіг її за 38 км/год.

Нагадаємо, гравці ПСЖ вийшли у футболках з написом Нотр-Дам.

Також, паризький клуб достроково виграв Лігу 1.

Джерело - xsport.ua.

#Мбаппе, #ПСЖ, #Монако, #Болт
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