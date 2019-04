В останньому матчі між ПСЖ та Монако лідер парижан Кіліан Мбаппе перевершив швидкість Усейна Болта.

Про це повідомляє Daily Mail.

Забиваючи перший м'яч, Мбаппе розвинув швидкість вище, ніж у олімпійського чемпіона Усейна Болта під час його світового рекорду на дистанції 100 метрів.

Тоді швидкість Болта була 37,5 км/год, тоді як Мбаппе пробіг її за 38 км/год.

I didn’t even notice him, Mbappe literally the flash. pic.twitter.com/Yv9v5UTs21