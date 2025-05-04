Тренер Полісся розповів про стан здоров'я Безкоровайного та Пайшао

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував стан здоров'я Данила Безкоровайного та Пайшао, які вже певний час залишаються без футболу.

Слова фахівця наводить Football.ua.

"Дуже важко сказати. З приводу Данила я припускаю, що будемо розраховувати на його відновлення в контексті наступного сезону.

Щодо Пайшао прогнози були різними, але часу до завершення сезону все менше. Якщо він зможе відновитися бодай на останні кілька матчів, це буде бонусом. Але поки ймовірність 50 на 50, або 55 відсотків на користь того, що він все ж таки не зіграє", – розповів Ашур.

Нагадаємо, Безкоровайний отримав важку травму зв'язок минулого літа і тільки взимку повернувся до тренувань.

Пайшао отримав ушкодження в поєдинку 12 туру УПЛ проти Олександрії. Той матч житомирський колектив програв 0:1.

Зазначимо, що сьогодні Полісся зіграє проти Олександрії вже в межах 27 туру чемпіонату України. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

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