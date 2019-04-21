ПСЖ достроково виграв чемпіонат Франції

Лілль втратив очки в гостьовому матчі 33-го туру Ліги 1 проти Тулузи та не зможе наздогнати ПСЖ.

Відставання від парижан становить 16 очок, і команді з Лілля вже не вдасться відіграти його, адже до кінця чемпіонату залишилося всього 5 турів (максимум 15 пунктів).

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Таким чином, ПСЖ у восьмий раз став чемпіоном Франції й захистив чемпіонський титул, виграний в минулому сезоні. Також в нинішньому сезоні ПСЖ виграв Суперкубок Франції та зіграє у фіналі Кубка Франції (27 квітня).

У Лізі чемпіонів ПСЖ в 1/8 фіналу поступився Манчестер Юнайтед (2:0, 1:3), а також покинув розіграш Кубка французької ліги на стадії 1/4 фіналу.

Нагадаємо, сьогодні ввечері ПСЖ вже в статусі чемпіона проведе матч проти Монако. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Обидві команди вийдуть на поєдинок у спеціальних футболках із зображенням Нотр-Дам-де Парі.

Джерело - Чемпіон.