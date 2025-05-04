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Реал встановив неймовірний цінник на Родріго

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 12:13
Реал встановив неймовірний цінник на Родріго
Родріго Гоес
ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал визначився із трансферною вартістю свого вінгера Родріго Гоеса.

Про це повідомляє Relevo.

Так, "вершкові" готові розглянути продаж одного зі своїх лідерів за суму у 100 мільйонів євро. Втім, все залежатиме від ім'я наступного тренера Реала, з ким Родріго матиме розмову.

Зазначається також, що у послугах Гоеса виявляє зацікавленість лондонський Арсенал, який потребує конкурента для Габріеля Мартінеллі.

У сезоні-2024/25 на рахунку Родріго 10+13 за системою "гол+пас" у 50 матчах за "королівський клуб".

Раніше повідомлялось, що воротар Реала Андрій Лунін може перебратись в АПЛ.

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