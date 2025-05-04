Турецький топклуб цікавиться Довбиком

Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик може продовжити кар’єру в Бешикташі.

Про це повідомляє Fotospor.

За їхньою інформацією, влітку Бешикташ може покинути зірковий італійський нападник Чіро Іммобіле. Турецький клуб розглядає Довбика як потенційну заміну чемпіону Європи 2020 року.

Рома готова розглянути пропозиції щодо українського нападника, якщо вони становитимуть щонайменше 30 мільйонів євро – стільки, скільки римляни віддали за трансфер гравця влітку минулого року. Раніше повідомлялося про те, що Довбик може повернутися у Жирону.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 43 матчах за Рому в усіх турнірах. Контракт 27-річного форварда діє до літа 2027 року.