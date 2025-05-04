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Чемпіон Бокс

Ромеро зізнався, що боксував проти Гарсії із травмою

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 12:26
Ромеро зізнався, що боксував проти Гарсії із травмою
Роландо Ромеро
Getty images

Новоспечений чемпіон світу за версією WBA Ронадо Ромеро розповів, що не встиг правильно розім'ятись та боксував проти Раяна Гарсії з травмою.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Я не розім'явся як слід і коли в кімнаті виконав один з аперкотів, то травмував плече. Я не хотів ризикувати, тому якщо і кидав їх, то повільно.

Уся боксерська комісія бачила, як масажистка працювала із моїм плечем", – розповів Ромеро.

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Нагадаємо, Ромеро вже у другому раунді відправив Раяна у нокдаун. У підсумку він впевнено довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.

Раніше думкою про цей поєдинок поділився Конор Бенн.

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