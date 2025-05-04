Ромеро зізнався, що боксував проти Гарсії із травмою

Новоспечений чемпіон світу за версією WBA Ронадо Ромеро розповів, що не встиг правильно розім'ятись та боксував проти Раяна Гарсії з травмою.

Слова спортсмена наводить Talksport.

"Я не розім'явся як слід і коли в кімнаті виконав один з аперкотів, то травмував плече. Я не хотів ризикувати, тому якщо і кидав їх, то повільно.

Уся боксерська комісія бачила, як масажистка працювала із моїм плечем", – розповів Ромеро.

Нагадаємо, Ромеро вже у другому раунді відправив Раяна у нокдаун. У підсумку він впевнено довів бій до перемоги одноголосним рішенням суддів: 115-112, 115-112 та 118-109.

Раніше думкою про цей поєдинок поділився Конор Бенн.