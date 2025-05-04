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Канело та Кроуфорд провели першу битву поглядів

Володимир Максименко — 4 травня 2025, 13:30
Канело та Кроуфорд провели першу битву поглядів
Сауль Альварес проти Вільямса Скалла
DAZN

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес та чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд провели дуель поглядів одразу після оголошення про організацію поєдинку.

Відео з місця подій опублікувало DAZN.

Подія відбулась на ринзі одразу після перемоги мексиканця над Вільямсом Скаллом. Зазначимо, що бій Альвареса та Кроуфорда заплановано на 12 вересня у Лас-Вегасі.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Мексиканець прокоментував цю ситуацію, заявивши, що не б'ється з ютуберами, а віддає перевагу проводити поєдинки зі справжніми бійцями.

Бокс ВІДЕО Сауль Канело Альварес Теренс Кроуфорд

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