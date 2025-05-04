Персонал на межі обурення: Реткліфф запланував чергові скорочення в Манчестер Юнайтед

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф запланував чергове скорочення персоналу у клубі, а деякими своїми рішеннями здивував та обурив певну частку співробітників.

Про це повідомляє The Times.

Серед тих, кому не знайдеться місця в стані "манкуніаців", є Мері Меррон. Жінка працює у МЮ 47 років і представляла клуб на заходах та контактах з АПЛ, ФА та УЄФА.

Окрім того, саме Меррон оголошує вердикти ВАР на "Олд Траффорд" для вболівальників.

Відзначається, що таке рішення викликало здивування та певне обурення від решти працівників Юнайтед.

Зазначимо, що у лютому 2024 року сер Джим Реткліфф завершив придбання 27.75% акцій клубу, ставши найбільшим міноритарним власником "дияволів".

З того часу клуб підвищив ціни на квитки для усіх вікових категорій та провів дві кампанії щодо скорочення штату працівників.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про плани збудувати новий стадіон замість "Олд Траффорд".