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Чайка переграла Минай, тернопільська Нива перемогла вінницьку. Результати матчів 19 туру Другої ліги

Сьогодні 19:05 378 0
Чайка переграла Минай, тернопільська Нива перемогла вінницьку. Результати матчів 19 туру Другої ліги

Сьогодні, 13 квітня, відбулися матчів 19-го туру Другої ліги України.

Чемпіонат України, Друга ліга

19 тур

13 квітня

Минай - Чайка 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Пономаренко, 0:2 - Мирошніков, 1:2 - 90 Нурієв

Нива В - Нива Т 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 90 Литовченко(П)

Черкащина-Академія - Поділля 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 2 Тимофієнко, 2:0 - 13 Бойко(П), 3:0 - 52 Бойко

Кристал - Реал Фарма 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 22 Топал, 1:1 - 31 Малиш, 2:1 - 55 Барладим, 3:1 - 86 Брижчук

Гірник - Енергія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Яровий, 2:0 - 50 Бука, 2:1 - 66 Махнієв 

Калуш - Версе 0:0 (0:0)

Кремень - Нікополь 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Козлов, 2:0 - 41 Чорний, 3:0 - 48 Сафонов, 3:1 - 66 Люсик, 3:2 - 88 Люсик

Мир - Таврія 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Бижко, 1:1 - 69 Доценко, 2:1 - 90+6 Доценко

Нагадаємо, результати 18 туру Другої ліги.

Також, Шахтар без проблем переграв Зорю у матчі 24 туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.

#Нива, #Минай, #Друга ліга
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