Сьогодні, 6-го квітня, відбулися матчі 18 туру Другої української ліги.
Чемпіонат України, Друга ліга
18 тур
6 квітня
Група А
Верес - Черкащина-Академія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 64 Медведь
Полісся - Нива (Тернопіль) 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Захаревич, 2:0 - 72 Шаврин
Нива (Вінниця) - Чайка 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90 Малєй
Буковина - Минай 0:0
Поділля - ФК Калуш 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 6 Кисиленко, 1:1 - 45+1 Музичук, 2:1 - 69 Музичук
Група Б
Гірник - ФК Нікополь 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 4 Кателин, 2:0 - 51 Яровий
Світ - Кремень 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 14 Чорний
Енергія - МФК Миколаїв-2 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 49 Росляков, 2:0 - 62 Бочак
Металург - Кристал 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Яровенко, 2:0 - 39 Яровенко
Нагадаємо, Арсенал впевнено переміг Чорноморець у матчі 23 туру УПЛ.
Також, Олімпік поступився Десні.
Джерело - Чемпіон.