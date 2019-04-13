Сьогодні, 13 квітня, донецький Шахтар переграв луганську Зорю в рамках 24-го туру УПЛ.
На початку матчу Коваленко відзначився з пенальті, а через 5 хвилин після початку другої половини гри Кайоде подвоїв перевагу.
Крапку в матчі поставив Майкон на 91-й хвилині
Чемпіонат України, УПЛ
24 тур
13 квітня
Шахтар - Зоря 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 15 Коваленко(П), 2:0 - 50 Кайоде, 3:0 - 90+1 Майкон
Шахтар: П'ятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Коваленко, Степаненко, Соломон, Тете, Тайсон, Кайоде
Зоря: Філіпе, Тимчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко, Сілас, Казаков, Караваєв, Ледньов, Луньов, Будківський
Попередження: Вернидуб (22), Кривцов (23), Казаков (80), Михайличенко (90)
Нагадаємо, Динамо з мінімальним рахунком перемогло Маріуполь.
Також, сьогодні, 13 квітня, у рамках 24 туру зустрінуться Львів з Олександрією
Джерело - Чемпіон.