Гвардіола став тренером клубу з аматорської ліги

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола на день став тренером клубу з аматорської недільної ліги Кітченер.

Про це повідомляється у твіттері аматорської команди.

Іспанець повчив футболістів своїм методам.

ITS HERE!!!!



What a time to be alive we went to @ManCity and met Pep Guardiola who taught us a few things 🔥😏



It’s out now on @COPA90 YouTube page! Link below !! Pop it a retweet guys



Thanks @COPA90 the club and the boys will never forget this 🤘🏻https://t.co/D0yV3YgFAB