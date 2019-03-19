Караваєв: З Португалією намагатимемося здобути позитивний результат

Гравцю збірної України цікаво буде зіграти проти команди Роналду

Грати проти Португалії — додаткова мотивація для збірної України з футболу.

Про це заявив хавбек української команди Олександр Караваєв.

"Що я можу сказати про Португалію? Чинний чемпіон Європи. Сильна збірна, за іменами виглядає вражаюче. Кріштіану Роналду? Подивимося на нього в справі. Розумію, що доведеться грати проти нього.

Актуально: З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом

Це те, до чого прагнеш — грати на найвищому рівні, проти найсильніших гравців. Це тільки додаткова мотивація. Будемо грати з ними, будемо намагатися здобути позитивний результат", - заявив Караваєв.

Нагадаємо, Шевченко викликав Мораеса до лав головної команди країни.

Раніше Безус заявив, що готовий допомогти своїй збірній.

Джерело - Футбол.