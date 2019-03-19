Караваєв: З Португалією намагатимемося здобути позитивний результат

Грати проти Португалії — додаткова мотивація для збірної України з футболу.
Про це заявив хавбек української команди Олександр Караваєв.
"Що я можу сказати про Португалію? Чинний чемпіон Європи. Сильна збірна, за іменами виглядає вражаюче. Кріштіану Роналду? Подивимося на нього в справі. Розумію, що доведеться грати проти нього.
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Це те, до чого прагнеш — грати на найвищому рівні, проти найсильніших гравців. Це тільки додаткова мотивація. Будемо грати з ними, будемо намагатися здобути позитивний результат", - заявив Караваєв.
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Джерело - Футбол.