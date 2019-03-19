Безус: Розумію футбол збірної та зможу бути корисним

Гравець хоче допомогти головній команді країни

Півзахисник Гента Роман Безус мріяв повернутися до лав збірної України.

Про це розповів сам футболіст в ефірі телеканалу Футбол.

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"Коли у мене були проблеми в кар'єрі, я поставив собі дві мети: повернутися в збірну України й знову почути гімн Ліги чемпіонів. За два з половиною роки, що я не грав за збірну, там мало залишилося тих, кого я знав, дуже багато молоді. Дуже хочеться скоріше зануритися в атмосферу збірної та, звичайно, хотілося б зіграти якісь хвилини. Я бачив, як зараз грає збірна, я розумію цей футбол і зможу бути корисним", - заявив Безус.

Нагадаємо, Мораес отримав українське громадянство.

А дві тисячі уболівальників відвідали відкрите тренування збірної України на Олімпійському.

Джерело - Футбол.