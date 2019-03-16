Чорноморець - Олександрія: анонс та прогноз матчу УПЛ

Безвиграшна серія Олександрії налічує 4 тури поспіль

Чемпіонат України, УПЛ

15 березня

22-й тур

Чорноморець - Олександрія

Арбітр: Микола Балакін (Київська область) провів 37 матчів в УПЛ

Історія зустрічей

Всього зіграно 24 матчі: +7=7-6 м’ячі 27-23

На полі Чорноморця — 12 матчів: +6=2-4 м’ячі 18-14

В УПЛ зіграно 15 матчів: +5=5-5 м’ячі 18-18

На полі Чорноморця — 12 матчів: +4=1-2 м’ячі 10-9

Останній матч на полі Чорноморця

26.09.2018. 1/16 фіналу Кубку України-2018/2019

Чорноморець — Олександрія 3:0

Голи: 1:0 - 43 Чорній, 2:0 - 75 Коваль, 3:0 - 83 Чорній.

Безпрограшна серія Олександрії в матчах з Чорноморцем триває в УПЛ 6 матчів: +2=4.

Серед чинних гравців найкращий бомбардир попередніх матчів — Василь Грицук з Олександрії (4 голи).

Цікаві факти та можливі події

Безнічийний домашній серіал Чорноморця в УПЛ триває 7 матчів: перемога і 6 поразок.

Безвиграшна серія Олександрії налічує 4 тури поспіль: =2-2.

"Моряки" не забивають голів у Чемпіонаті впродовж 238 хвилин, а на своєму полі — 201 хвилину.

Олександрія при Володимиру Шарану може забити 150-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

Юрій Паньків з Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

З 3 грудня минулого року гравці Олександрії більше одного голу за матч в УПЛ не забивають.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Дедечко з Олександрії.

Чорноморець при арбітру Миколі Балакіну наразі в УПЛ ще не перемагав: =1-1.

Олександрія при Миколі Балакіну перемагає в УПЛ 3 матчі поспіль.

Прогноз Чемпіона - 1:3

Джерело - Чемпіон.