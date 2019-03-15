Де і коли дивитися жеребкування Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Сьогодні, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, початок - о 13:00 за київським часом. Сіяних команд немає, а клуби з однієї країни можуть зустрітися між собою.

Відзначимо, що відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу. Також будуть визначений номінальний господар фінального поєдинку в Мадриді.

Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Аякс (Нідерланди)

Барселона, (Іспанія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Порту (Португалія)

Тоттенхем (Англія)

Ювентус (Італія)

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Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9/10 квітня, матчі-відповіді - 16/17 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 30 квітня / 1 травня, а матчі-відповіді - 7/8 травня. Фінал 1 червня 2019 року прийме стадіон Ванда Метрополітан в Мадриді.

Також сьогодні о 14:00 відбудеться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи.

Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи

Айнтрахт (Німеччина)

Арсенал (Англія)

Бенфіка (Португалія)

Валенсія (Іспанія)

Вільярреал (Іспанія)

Наполі (Італія)

Славія (Чехія)

Челсі (Англія)

Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, матчі-відповіді - 18 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 2 травня, а відповідь - 9 травня. Фінал 29 травня 2019 року прийме Олімпійський стадіон в Баку.

Відеотрансляцію події в Україні дивіться на офіційному сайті УЄФА або сервісі oll.tv. Телетрансляція жеребкування в Україні буде показана на Футбол1. До і після неї на телеканалі буде студія, в якій експерти поділяться своїми прогнозами і думками про пари команд.

Джерело - Чемпіон.