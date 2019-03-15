Де і коли дивитися жеребкування Ліги чемпіонів і Ліги Європи

Сьогодні, 15 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, початок - о 13:00 за київським часом. Сіяних команд немає, а клуби з однієї країни можуть зустрітися між собою.
Відзначимо, що відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу. Також будуть визначений номінальний господар фінального поєдинку в Мадриді.
Учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Аякс (Нідерланди)
Барселона, (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Манчестер Сіті (Англія)
Манчестер Юнайтед (Англія)
Порту (Португалія)
Тоттенхем (Англія)
Ювентус (Італія)
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Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 9/10 квітня, матчі-відповіді - 16/17 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 30 квітня / 1 травня, а матчі-відповіді - 7/8 травня. Фінал 1 червня 2019 року прийме стадіон Ванда Метрополітан в Мадриді.
Також сьогодні о 14:00 відбудеться жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу Ліги Європи.
Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи
Айнтрахт (Німеччина)
Арсенал (Англія)
Бенфіка (Португалія)
Валенсія (Іспанія)
Вільярреал (Іспанія)
Наполі (Італія)
Славія (Чехія)
Челсі (Англія)
Перші матчі 1/4 фіналу відбудуться 11 квітня, матчі-відповіді - 18 квітня. Перші півфінальні матчі відбудуться 2 травня, а відповідь - 9 травня. Фінал 29 травня 2019 року прийме Олімпійський стадіон в Баку.
Відеотрансляцію події в Україні дивіться на офіційному сайті УЄФА або сервісі oll.tv. Телетрансляція жеребкування в Україні буде показана на Футбол1. До і після неї на телеканалі буде студія, в якій експерти поділяться своїми прогнозами і думками про пари команд.
Джерело - Чемпіон.