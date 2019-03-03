Назвали справжню причину відставки Смалійчука

Стали відомі подробиці відставки віце-президента Карпат Олега Смалійчук.

Про це повідомляє у Twitter Спортивка.

Таке рішення ухвалили після того, як президент Львова Богдан Копитко переговорив з почесним президентом Карпат Петром Димінським. Також Копитко пригрозив відставкою головному тренеру Львова Юрію Бакалову, якщо його команда програє в дербі Карпатам.

Такий собі Копито активізувався. Спочатку після розмови з Димом у відставку пішов Смал. Чи надовго відставка - час і недільний матч покажуть... А потім він же (Копито) пригрозив відставкою Бакалу. Якшо синьо-золоті програють зелено-білим. Ото дербі завтра - несамовите, Буде битка — Спортивка (@Sportyvka) 2 березня 2019 р.

Матч Карпати — Львів відбудеться 3 березня. Початок о 17:00.

Джерело - Спортивка.