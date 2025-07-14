Українські юніори завоювали 10 медалей на чемпіонаті Балканської асоціації

Спортивна школа В. Голубничого з легкої атлетики

Збірна України здобла 10 медалей на чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій серед юніорів у Крайові (Румунія).

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На цих змагання легкоатлети до 20 років перевірили свої сили напередодні юніорського чемпіонату Європи, що відбудеться 7 – 10 серпня у Фінляндії.

Золоті медалі виграли: Володимир Вовченко (біг на 400 м, 46,98 сек. – особистий рекорд); Ярослав Листопад (метання диска, 55,38 м); чоловіча естафета 4х100 м (Ростислав Дегтярьов, Олександр Комісаренко, Михайло Ковш, Данііл Маркевич, 40,60 сек.).

Срібними призерами стали: Анна Карандукова (100 м, 11,58 сек.); Олександр Комісаренко (100 м, 10,44 сек. - особистий рекорд); Артем Черкашин (метання молота, 69,89 м); Тальяна Ковальчук (метання молота, 56,04 м – особистий рекорд).

Бронзу здобули: Данило Батарчук (метання диска, 54,60 м); Адам Білоконь (біг на 110 м з бар’єрами, 14,01 сек. – особистий рекорд); Софія Гордійчук (біг на 3000 м, 10:11,88 хв.)

Раніше українська легкоатлетка Катерина Табашник перемогла в стрибках у висоту на етапі Континентального туру у французькому Марселі.