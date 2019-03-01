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Смалійчук покинув пост віце-президента Карпат після ганебного відео
Олег Смалійчук

Олег Смалійчук покинув пост віце-президента Карпат.

Про це розповів сам менджер.

"Прошу вибачення у всіх уболівальників футболу, і особливо у тих, чиї діти дивилися це відео. За свої слова і вчинки потрібно відповідати. З цього моменту я вже не віце-президент Карпат.

Спасибі всім за підтримку. Це був період мого життя дійсно крутий. Приходьте на дербі, любіть футбол. Зустрінемося на фан-секторі. Вперед, леви", - написав Смалійчук.

Смалійчук працював віце-президентом Карпат з листопада 2017 року.

Нагадаємо, що звільненню Смалійчука передувало відео, де він ображає принципіальних суперників ФК Львів.

Раніше повідомлялося, що уболівальники Карпат не дуже задоволені тому факту, що ФК Львів буде ділити стадіон Україна разом із зеленими левами.

Джерело - Facebook Олега Смалійчука.

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