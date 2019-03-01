Смалійчук покинув пост віце-президента Карпат після ганебного відео

Олег Смалійчук покинув пост віце-президента Карпат.

Про це розповів сам менджер.

"Прошу вибачення у всіх уболівальників футболу, і особливо у тих, чиї діти дивилися це відео. За свої слова і вчинки потрібно відповідати. З цього моменту я вже не віце-президент Карпат.

Спасибі всім за підтримку. Це був період мого життя дійсно крутий. Приходьте на дербі, любіть футбол. Зустрінемося на фан-секторі. Вперед, леви", - написав Смалійчук.