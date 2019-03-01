Львів може звільнити Бакалова

Матч з Карпатами може стати останнім у Львові для головного тренера Юрія Бакалова.

Про це повідомляє FootBoom.

У Бакалова існують розбіжності з керівництвом клубу. Український фахівець вважає, що більшість футболістів-легіонерів з Бразилії не відповідають рівню команди. Бакалов незадоволений, що багато українських виконавці покинули клуб.

Тренерський штаб фактично не впливав на трансферну політику Львова. У разі поразки від Карпат Бакалова можуть відправити у відставку.

Нагадаємо, лідер ФК Львів вибув до кінця сезону. В останньому турі Львів програв Чорноморцю.

Джерело - Footboom.