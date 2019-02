Гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку підняти кубок над головою. ВІДЕО

Футболісти Манчестер Сіті під час церемонії нагородження після переможного матчу в фіналі Кубка англійської ліги проти Челсі (0:0, 4:3 в серії пенальті) не дали українському півзахисникові команди Олександру Зінченку підняти трофей над головою.

Останнім торкнувся кубка Емерік Ляпорт, який в підсумку передав його Ніколасу Отаменді. Зінченко, який стояв останнім у черзі, так і не отримав заслужену нагороду в руки.

Нагадаємо, в минулому році під час святкування перемоги в чемпіонаті Англії український футболіст ненавмисно впустив кубок Прем'єр-ліги. Хто знає, можливо таким способом футболісти Городян вирішили пожартувати над українцем.

У матчі проти Челсі Зінченко виграв свій третій трофей у футболці Манчестер Сіті. 22-річний хавбек в нинішньому сезоні провів 16 матчів за команду у всіх турнірах.

After he knocked the @premierleague trophy over last year, there was no chance for Oleksandr Zinchenko to lift the Carabao Cup after today's final! 👀



😂 - The look on @kylewalker2's face! pic.twitter.com/zayQwjVhZp