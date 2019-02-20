Зінченко потрапив до заявки на матч із Шальке

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко не вийде в стартовому складі на гру проти Шальке.

Про це повідомляється в офіційному Twittre клубу.

Олександр залишився на лавці для запасних та теоретично може підсилити гру виходом на заміну.

Нагадаємо,раніше повідомлялося, що Гвардіола довірить йому місце в основі. Тим часом Динамо перемогло Ювентус в Юнацькій лізі УЄФА.

Джерело - Чемпіон.