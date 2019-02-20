Зінченко потрапив до заявки на матч із Шальке

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко не вийде в стартовому складі на гру проти Шальке.
Про це повідомляється в офіційному Twittre клубу.
Олександр залишився на лавці для запасних та теоретично може підсилити гру виходом на заміну.
How we’re lining up in the #UCL tonight! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 лютого 2019 р.
XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Silva (C), Bernardo, Sterling, Aguero
SUBS | Muric, Danilo, Kompany, Sané, Mahrez, Zinchenko, Foden
⚽️ #s04vcity
🔵 #mancity pic.twitter.com/cDjHUQ03N8
Нагадаємо,раніше повідомлялося, що Гвардіола довірить йому місце в основі. Тим часом Динамо перемогло Ювентус в Юнацькій лізі УЄФА.
Джерело - Чемпіон.