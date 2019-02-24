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Михайленко: Для нас важливо перевірити себе на тлі суперників

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Михайленко: Для нас важливо перевірити себе на тлі суперників

Підготовка команди йде добре, у команди гарний настрій на другому турецькому зборі.

Про це розповів головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко у інтерв'ю.

"У команди гарний настрій, не дивлячись на важкий переліт, і все йде за планом. Для нас це вже фактично третій збір, і це для нас буде новий етап в плані розвитку фізичних якостей. Заплановано у нас шість спарингів із суперниками цілком нормального рівня. Серед них і клуби нашої ліги – Миколаїв і Колос, а це для нас важливо перевірити себе на тлі суперників, що будуть нам протистояти у чемпіонаті. І тут вже футболісти отримають більше ігрового часу – по 70-90 хвилин, а не як раніше вони грали по тайму. Крім того, ми взяли іншу трійку молодих хлопців, на заміну тим, що були з нами на першому турецькому зборі. Чому саме вони? Ми і слідкуємо за ними, і нам їх рекомендує тренер команди U-19 Віктор Біцюра. Усі – хороші хлопці, і належать до групи атаки. Кирило Ховайко з нами вже був на зборах рік тому. Ну і зараз нехай хлопці побудуть з основним складом, і звикають до вимог у першій команді", - сказав наставник.

Нагадаємо, Результати жеребкування ЧС-2019 U-20.

Також, Рябоконь: Визначальним став перший забитий м'яч.

Джерело - Чемпіон.

#СК Дніпро-1, #Михайленко, #збори
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