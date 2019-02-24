Результати жеребкування ЧС-2019 U-20

Сьогодні, 24 лютого, відбулося жеребкування фінальної частини молодіжного Чемпіонату світу 2019 серед 20-річних.

Всього в турнірі візьмуть участь 24 збірних. Крім Польщі, яка автоматично отримала путівку в молодіжному мундіалі, ще 23 команди пробилися туди через континентальні відбори. Найбільше представництво у Європи (6 збірних). По 4 представника у Азії, Африки, Північної та Південної Америк, 2 у Океанії.

Учасники вже розбиті на 4 кошики. У групах з кожного кошика опиняться по одній команді. Згідно з основним принципом жеребкування, в кожній групі можуть перебувати тільки по одній команді з кожної Конфедерації. Тому ми вже зараз можемо представити список потенційних суперників збірної України з кожного кошика.

Нагадаємо, До збірної України U-19 викликали 20 футболістів.

Також, Збірна України дізнається своїх суперників на молодіжному Чемпіонаті світу-2019.

Джерело - Чемпіон.