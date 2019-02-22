Бойко - найкращий гравець матчу Динамо - Олімпіакос за оцінками InStat

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса кращим гравцем Динамо за оцінками InStat став голкіпер Денис Бойко.

Рейтинг ефективності його гри склав 363 бали. Бойко відбив п'ять ударів, двічі зіграв на виході, зробив сім перехоплень і виконав 21 пас з точністю 76%.

Матч проти Олімпіакоса став найкращим в єврокубковій кар'єрі Бойко. До цього матчу найбільшу оцінку InStat українець отримав за домашній матч в складі Дніпра проти Наполі у півфіналі Ліги Європи у 2015 році (356 балів).

Нагадаємо, Динамо набрало більше очок рейтингу ніж Шахтар.

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Джерело - Чемпіон.