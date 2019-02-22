Динамо набрало більше очок рейтингу ніж Шахтар

Динамо вперше з сезону 2003/04 набрало в євросезоні більше очок рейтингу, ніж Шахтар.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар на виїзді розгромно поступився Айнтрахту (1:4) і покинув турнір. У поточному сезоні гірники набрали 10 очок рейтингу для української асоціації. Це цифра вже не може збільшитися.

На рахунку Динамо вже 11 рейтингових очок. До того ж київський клуб продовжує боротися за вихід в стадію 1/8 фіналу Ліги Європи. Таким чином, кияни в єврокубковому сезоні 2018/19 принесли в скарбничку України більше очок, ніж Шахтар.

В останній раз таке траплялося в сезоні 2003/04, коли київський клуб заробив 8 очок, а донецький - 2,5. У сезоні 2011/12 обидві команди набрали по 8 очок, в інших випадках перевага була на боці Шахтаря.

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Джерело - Чемпіон.