Суркіс: Команда набирається досвіду

Президент Динамо Ігор Суркіс зазначив нереалізовані моменти киян, які могли зняти всі питання про переможця.

Про це він повідомив у своєму інтерв'ю для порталу Dynamo.kiev.ua.

"Команда набирається досвіду. Хлопці - молодці: боролися з першої до останньої хвилини. Зрозуміло, що Олімпіакос мав перевагу в ігровому плані, тому що вони в сезоні і грають через кожні три дні на четвертий. А ми тільки починаємо", - розповів Суркіс.