Венгер отримав нагороду Laureus World Sports. ВІДЕО

Відомий французький тренер Арсен Венгер отримав нагороду Laureus World Sports Lifetime Achievement за особливий внесок в розвиток спорту.

Про це повідомляє Laureus у Twitter.

Венгер отримав нагороду з рук його колишнього підопічного Сеска Фабрегаса і колишнього нападника Ювентуса Алессандро Дель П'єро.

"Sport is tremendous, I had a long career but my passion for sport is intact, my passion for human beings is intact."



He changed football and still considered a mentor by the world stars who played for him.



A man who truly understands #Laureus19 Sport for Good: Arsene Wenger pic.twitter.com/Wcin3t68G5