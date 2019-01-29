Арсенал виплатив майже 20 мільйонів євро Венгеру

Арсенал виплатив Арсену Венгеру і його помічникам солідну суму.

Про це повідомляє The Times.

За достроковий розрив контрактів, які діяли до літа 2020 року, француз і його тренерський штаб отримали 20 мільйонів євро. Венгер пропрацював в Арсеналі протягом 22 років. При ньому лондонці тричі вигравали чемпіонат Англії, сім разів вигравали Кубок і Суперкубок Англії, а також доходили до фіналу Ліги чемпіонів. 69-річний Венгер влітку 2017 року продовжив контракт з клубом на два роки, але відпрацював тільки один сезон.

Його наступником на посаді наставника клубу став Унаї Емері. Після 23 турів Арсенал, набравши 44 очка, посідає п'яте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Крім того, команда вийшла в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вибив Арсенал з Кубка Англії.

Також, Арсенал знайшов заміну Чеху.

Джерело - The Times.