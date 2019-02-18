Президент Ліона поділився амбітними планами на Лігу чемпіонів

Ліон хоче виграти Лігу чемпіонів протягом найближчих п'яти років.

Такими амбітними планами поділився президент клубу Жан-Мішель Олас.

"У мене за плечима понад 2000 матчів, але говорімо не про десять років, а про п'ять. Знаю, це змусить вас посміхатися, але я сподіваюся, що протягом п'яти років ми виграємо Лігу чемпіонів. Не хочу йти, поки не виграю цей трофей.