Президент Ліона поділився амбітними планами на Лігу чемпіонів

Ліон хоче виграти Лігу чемпіонів протягом найближчих п'яти років.
Такими амбітними планами поділився президент клубу Жан-Мішель Олас.
"У мене за плечима понад 2000 матчів, але говорімо не про десять років, а про п'ять. Знаю, це змусить вас посміхатися, але я сподіваюся, що протягом п'яти років ми виграємо Лігу чемпіонів. Не хочу йти, поки не виграю цей трофей.
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Наша жіноча команда п'ять разів перемагала в Лізі чемпіонів. Для хлопців це Святий Грааль. Загалом, 75 років — хороший вік для виходу на пенсію", - сказав Ола.
В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ліонці зіграють з Барселоною. Нещодавно Реал на виїзді вирвав перемогу в Аякса.
Джерело - beIN Sports.