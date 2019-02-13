Реал на виїзді вирвав перемогу в Аякса

Реал у дуже важкому матчі здобув перемогу над Аяксом в рамах першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший тайм завершився без голів, проте одним із моментів, який будуть жваво обговорювати - це гол у ворота "королівського клубу", що суддя не зарахував переглянувши відеоповтор.

А перший гол в матчі був забитий на 60-й хвилині: Вінісіус увірвався в штрафний Аякса, пішов від двох захисників і викотив Бензема. Карім з 9 метрів потужно загнав м'яч у дев'ятку - 0:1.

Аякс перевів дух і зрівняв рахунок через 15 хвилин: після швидкої атаки Нерес прострілив на Зійеха, і Хакім пробив точно в дальній кут воріт Куртуа - 1:1.

Реал відповів під завісу матчу - Карвахаль прострілив у центр штрафного, і до м'яча не дістався ніхто з гравців Аякса. Зате дістався Марко Асенсіо - 1:2.

Суддя додав три хвилини, однак особливої ​​небезпеки біля воріт обох команд вже не було.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/8 фіналу, перший матч

13 лютого

Аякс – Реал Мадрид 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 60 Бензема, 1:1 - 75 Зієш 1:2 - 87 Асенсіо

Джерело - Чемпіон.