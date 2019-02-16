Фергюсон знову очолить Манчестер Юнайтед

Легендарний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон знову очолить манкуніанців.

Шотландець стане наставником ветеранської команди червоних дияволів у матчі з легендами Баварії в благодійному матчі.

Sir Alex Ferguson is returning to the Old Trafford dugout for a special #Treble99 reunion! 🙌



More info ⬇ — Manchester United (@ManUtd) 16 февраля 2019 г.

Матч відбудеться 26 травня 2019 року в Манчестері на Old Trafford.

Сам Фергюсон прокоментував своє призначення так:

"Я з нетерпінням чекаю цього особливого дня на Old Trafford. Буде здорово побачити знайомі обличчя. Це прекрасна можливість підтримати роботу фонду Манчестер Юнайтед", - сказав легендарний тренер.

Нагадаємо, що ПСЖ завдав першої поразки Манчестер Юнайтед при Сульшері.

Однак УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.