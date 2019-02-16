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Фергюсон знову очолить Манчестер Юнайтед

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Фергюсон знову очолить Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон

Легендарний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон знову очолить манкуніанців.

Шотландець стане наставником ветеранської команди червоних дияволів у матчі з легендами Баварії в благодійному матчі.

Матч відбудеться 26 травня 2019 року в Манчестері на Old Trafford.

Сам Фергюсон прокоментував своє призначення так:

"Я з нетерпінням чекаю цього особливого дня на Old Trafford. Буде здорово побачити знайомі обличчя. Це прекрасна можливість підтримати роботу фонду Манчестер Юнайтед", - сказав легендарний тренер.

Нагадаємо, що ПСЖ завдав першої поразки Манчестер Юнайтед при Сульшері.

Однак УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів.

 

Джерело - Чемпіон.

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