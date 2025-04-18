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Снігур не змогла виграти другий матч за день на турнірі ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 18 квітня 2025, 17:10
Снігур не змогла виграти другий матч за день на турнірі ITF у Франції
Дар'я Снігур
btu.org.ua

Дар'я Снігур (139) не змогла вийти у півфінал турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Кальві.

У другому матчі за день перша сіяна українка після 24 хвилин боротьби ухвалила рішення не продовжувати боротьбу проти німкені Анни-Лєни Фрідзам (342) за рахунку 2:5.

ITF W75, Calvi
Кальві, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 18 квітня

Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) – Дар'я Снігур (Україна) 5:2, відмова Снігур

Це була четверта зустріч суперниць, вперше перемогла німкеня. 

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 квітня, Снігур зіграла важкий матч другого кола проти британки Амарні Бенкс (326), в якому перемогла у трьох сетах.

ITF Анна-Лена Фрідзам Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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