Снігур не змогла виграти другий матч за день на турнірі ITF у Франції
Дар'я Снігур
btu.org.ua
Дар'я Снігур (139) не змогла вийти у півфінал турніру серії ITF W75, що проходить у французькому Кальві.
У другому матчі за день перша сіяна українка після 24 хвилин боротьби ухвалила рішення не продовжувати боротьбу проти німкені Анни-Лєни Фрідзам (342) за рахунку 2:5.
ITF W75, Calvi
Кальві, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 18 квітня
Анна-Лєна Фрідзам (Німеччина) – Дар'я Снігур (Україна) 5:2, відмова Снігур
Це була четверта зустріч суперниць, вперше перемогла німкеня.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 квітня, Снігур зіграла важкий матч другого кола проти британки Амарні Бенкс (326), в якому перемогла у трьох сетах.