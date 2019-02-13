УЄФА може дискваліфікувати гравця ПСЖ з Ліги чемпіонів

УЄФА може відсторонити гравця ПСЖ Анхеля Ді Марію на невизначену кількість ігор за провокацію вболівальників Манчестер Юнайтед в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє RMC.

Нагадаємо, що в 30-річного аргентинця в другому таймі фанати МЮ кинули пляшку пива, але нападник не знітився й удав, що випив напій і відкинув порожню пляшку в сторону. За інформацією ЗМІ, в статті 15, пункті 6 а, сказано, що за провокацію глядачів загрожує дискваліфікація на один матч або на термін, який буде визначений.

Нагадаємо, ПСЖ завдав першої поразки Манчестер Юнайтед при Сульшері. Також, Лідер МанСіті висміяв стиль одягу Зінченка.

Джерело - Dynamomania.