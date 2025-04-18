Ярмоленко, Ванат та Шапаренко – у старті Динамо на матч з Оболонню

Тренерські штаби Динамо та Оболоні назвали склади на столичне дербі у межах 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Динамо: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Буяльський (К), Кабаєв, Ярмоленко, Ванат

Оболонь: Марченко, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ільїн, Курко, Груша, Вітенчук, Бичек, Устименко

Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ.

Кияни продовжують лідирувати у чемпіонаті України, маючи в активі 60 очок за 24 гри. У минулому турі Динамо у меншості перемогло Кривбас та гарантувало собі єврокубки.

Оболонь навпаки, бореться за виживання. Підопічні Сергія Шищенка мають 24 очки в активі та йдуть 12-ми (останнє місце, що гарантує збереження прописки). Минулого тижня Оболонь перемогла Чорноморець.