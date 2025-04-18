Цього слід було очікувати, – Гамільтон філосовськи відповів на критику за невдалий старт сезону

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон відповів на критику, з якою він зіткнувся на старті своєї кар'єру у складі італійської команди.

Слова семиразового чемпіона світу наводить Motorsport.

Чотири стартові етапи Формули-1 сезону-2025 пройшли для тандему британця та італійців не найкращим чином. Незважаючи на перемогу в китайському спринті, Гамільтон не міг впоратися з болідом SF-25.

Тільки після Гран-прі Японії сер Льюїс зізнався, що почав розуміти, як треба керувати цією машиною. І хоча це все одно не рятує його від критики, Гамільтон знав, до чого треба готуватися.

"З одного боку, цього слід було очікувати – це Феррарі, найвеличніша команда в історії Формули-1, настільки вона особлива. Звичайно, про це написано багато історій, і люди мають різні думки. І не завжди все йшло гладко. Тому, з моєї точки зору, ви не можете почати працювати з командою і змінити все за всього одну ніч", – сказав Гамільтон.

На думку гонщика, потрібен час, щоб все запрацювало так, як він та італійська команда планували.

"Ми витратили час на знайомство один з одним. Є короткострокові зміни, які ми зробимо разом, щоб зберегти всю велич і продовжувати розвивати всі сфери, в яких ми можемо бути сильнішими. Деякі з них короткострокові, а деякі – довгострокові. У цій команді є багато чудових речей. Ми хочемо використати енергію та пристрасть, які тут є. Ми також повинні захистити команду, тому що вона знаходиться в центрі уваги більше, ніж будь-яка інша. Кожен у цій команді вкладає в неї своє серце. Ми наче їдемо на американських гірках разом, то вгору, то вниз, і я не сумніваюся, що ми дістанемося туди, де плануємо бути – просто на це потрібен час".

Раніше керівник Феррарі Фредерік Вассер поговорив про адаптацію Льюїса Гамільтона, наголосивши про взаємні зусилля пілота та команди.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, стартував п'ятий етап Формули-1 сезону-2025. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх гоночних сесій вікенду в Саудівській Аравії.