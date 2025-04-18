Вільхівці виграли вперше за сім матчів, обігравши Ниву Тернопіль-2 на старті 14 туру Другої ліги

У п'ятницю, 18 лютого, стартував чотирнадцятий тур Другої ліги України.

Ігровий день відкривали команди з нижньої половини таблиці групи А, а саме Вільхівці та Нива Тернопіль 2. Господарі поля здобули перемогу з рахунком 2:1, чим перервали свою п'ятиматчеву серію поразок та семиматчеву серію без перемог.

Пізніше розпочався поєдинок між Реалом Фарма та Куликів-Білка. А о 15:00 Пробій Городенка прийматиме Ужгород.

Друга ліга України

14 тур, 18 квітня

Вільхівці – Нива Тернопіль-2 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 19 Грачов, 2:0 – 57 Шестаков, 2:1 – 77 Скочеляс.

Реал Фарма – Куликів-Білка 0:0 (матч триває)

15:00 Пробій Городенка – Ужгород

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, також розпочався 25-й тур Української Прем'єр-ліги.