ЮКСА переграла Металіст, Диназ програв Прикарпаттю в Першій лізі

У п'ятницю, 18 квітня, відбулись матчі в межах другого етапу Першої ліги України.

В матчі третього раунду харківський Металіст зазнав поразки від ЮКСИ. Перемогу номінальним гостям арени принесли голи Ситнікова та Селіна.

Прикарпаття на домашній арені виявилось сильнішим за Діназ. Франківський клуб зміг повернутись у гру, поступаючись в рахунку та згодом вирвати перемогу.

Перша ліга України - група підвищення у класі

3 раунд, 18 квітня

Металіст - ЮКСА 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - Ситніков, 33, 0:2 - Селін, 52

Група пониження у класі

Прикарпаття - Діназ 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 - Духота, 9, 1:1 - Цюцюра, 33 (пен.), 1:2 - Черткоєв, 47, 2:2 - Цюцюра, 56, 3:2 - Хома, 65, 4:2 - Хома, 86

Завдяки своїм перемогам Прикарпаття обійшло Минай і посідє третє місце у групі, а ЮКСА наблизилась до Металіста 1925 на відстань двох очок (5 місце).

У минулому турі Металіст не зміг переграти Кудрівку, а іванофранківці - Вікторію.