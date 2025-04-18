Олійникова у тригодинному поєдинку поступилася першій сіяній у Словенії

Олександра Олійникова (268) поступилася у чвертьфіналі турніру серії ITF W75 у словенському Копері нідерландці Аранчі Рус (87).

Матч тривав 3 години 7 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 1:6, 6:4 на користь першої сіяної.

За гру Олійникова 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 10 разів помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

ITF W75, Koper

Копер, Словенія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Друге коло, 17 квітня

Аранча Рус (Нідерланди) – Олександра Олійникова (Україна) 7:5, 1:6, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. 24-річна українка провела перший в кар'єрі матч проти представниці топ-100 рейтингу.

Нагадаємо, що напередодні Олійникова розгромила у матчі другого кола хорватку Тару Вюрт (263). У першому раунді змагань Олександра перемогла росіянку Єкатерину Макарову (220).