Команда Формули-1 Макларен показала новий болід зразка 2019 року.

Про це повідомляється на сторінці у Twitter команди.

Забарвлення боліда майже не змінилася в порівнянні з минулим сезоном.

Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory. 🧡💙



