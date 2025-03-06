ФІФА планує розширити кількість учасників ЧС до 64-х збірних

ФІФА може розширити кількість учасників чемпіонату світу-2030 до 64-х збірних.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела, четверо людей, залучених в обговореннях, розповіли, що ця пропозиція надійшла наприкінці зустрічі, коли обговорювалися "різні питання".

Зазначається, що це разова акція, яка відбудеться на честь столітнього ювілею чемпіонату Світу.

Додається, що ФІФА у прийнятті цього рішення, найімовірніше, керуватиметься фінансовими та політичними вигодами тією ж мірою, що й спортивними.

Це може бути не перше збільшення кількості команд. Раніше ФІФА вже розширив кількість учасників чемпіонату світу-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці, з 32 до 48 збірних.

Раніше міжнародна рада футболу (IFAB) ввела нове правило, яке набере чинності в сезоні-2025/2026.