Чемпіон Європи у складі збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Колишній нападник збірної Іспанії Альваро Негредо оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Про це він повідомив у соцмережах.

"Спасибі за все, футбол", – коротко написав іспанець.

39-річний форвард захищав кольори Севільї, Манчестер Сіті, Валенсії, Бешикташа, Кадіса, Альмерії, а також Міддлсбро. Останнім клубом у кар'єрі футболіста став Вальядолід.

У складі Севільї Негредо вигравав Кубок Іспанії, а з Манчестер Сіті ставав чемпіоном Англії та володарем Кубку ліги. Із національної збірної Іспанії футболіст перемагав на Євро-2012.

Усього за кар'єру іспанець провів 695 матчів, забив 259 м'ячів та зробив 85 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що колишній форвард міланського Інтера, Феєнорда та низки інших клубів Люк Кастаньйос оголосив про завершення кар'єри.