Радник Ред Булл: Цунода може втратити місце в Формулі-1 після сезону-2025

Сезон 2025 року може стати останнім для пілота Рейсін Буллз Юкі Цуноди у Формулі-1.

Про це в інтерв'ю Motorsport розповів радник Ред Булл Гельмут Марко.

Цунода розпочне свій п'ятий сезон в Ф1 в якості напарника новачка Ісака Хаджара. І саме від сезонної дуелі з 20-річним французом залежатиме доля японця в "королеві автоспорту". На думку Марко, Юкі має довести, що він гідний місця за кермом боліда Ред Булл.

"Він повинен показати це сам. Поруч з ним молодий, швидкий напарник по команді, і це його власне майбутнє, розумієте, тому він повинен мотивувати себе. Якщо у нього все буде добре, то у нього є майбутнє. Якщо ні, то, можливо, у нього більше не буде шансів у Формулі-1", – сказав Марко.

Незважаючи на досвід Цуноди та те, що він "пережив" Ніка де Вріса та Даніеля Ріккардо, а також переміг Ліама Лоусона в сезонній дуелі, Ред Булл вирішив підвищити до статусу напарника Макса Ферстаппена саме молодого новозеландця. Лоусон замінив в австрійській команді Серхіо Переса, чий контракт був розірваний.

Нагадаємо, що старт сезону-2025 Формули-1 відбудеться в Австралії. Перший етап кампанії проходитиме з 14 по 16 березня. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем усіх гонок нового сезону.