Алонсо повернеться у Формулу-1

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо може повернутися до змагань.

Його слова наводить iSport.

"Зараз у мене немає планів на наступний рік. Я б радів, мов дитина, якби виграв третій титул чемпіона. У мене попереду ще багато років, коли я зможу залишатися в прекрасній формі. Шумахер, наприклад, виступав до 43 років. Якщо ви відчуваєте себе сильним, то вам не варто дивитися на ваш вік. Я завжди говорив "побачимося", а не "прощавайте", - говорить Алонсо.