Алонсо повернеться у Формулу-1

Мій профіль

Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

Вчора 13:01 2353
Динамо - Естерсунд: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 13:29 1550
Шахтар у ТОП-25 найбагатших клубів Європи
Сьогодні 12:44 225
Ракицького прибрали зі збірної України
Вчора 23:44 1984 1
Прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. ФОТО
Вчора 22:35 1977
У затонулому літаку Сали знайшли тіло
Вчора 14:41 2410
Стуй здобула золото на змаганнях у Франції
Вчора 12:30 1368
Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці
Вчора 10:51 2736
Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу
Вчора 08:31 507
Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 08:06 1254
Навколо спорту
Блоги
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:07 966
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:41 1012
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+) Максим Буйдин
Вчора 19:01 1850
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:52 2374
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО
Легендарний радянський і український форвард святкує 55-річчя. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:41 3175
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
02.02.2019 18:55 910
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:45 797
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 18:00 936
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
02.02.2019 14:00 1077
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО
Азар показав фантастичну техніку. Партнери по команді в шоці. ВІДЕО Максим Буйдин
02.02.2019 13:32 1469
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:29 Футбол Динамо - Естерсунд: пряма онлайн-трансляція 1550
13:21 Біатлон Бех: На п'єдесталі наверталися сльози 482
13:11 Бокс Ковальов не хоче битися з Гвоздиком 1011
12:58 Футбол Матч Динамо - Естерсунд змістили в часі 981
12:44 Футбол Шахтар у ТОП-25 найбагатших клубів Європи 225
12:28 Навколо спорту Світоліна обігнала Коноплянку за популярністю в Instagram. ФОТО 318
12:03 Футбол Динамо — Естерсунд: кияни назвали стартовий склад на поєдинок 826
11:45 Футбол Спартак запідозрили у підозрілих матчах 449
11:38 Бокс Альварес може провести бій з Гвоздиком 496
11:29 Футбол Карпати переглядають гравця зі збірної Гаїті 404
10:59 Автоспорт Алонсо повернеться у Формулу-1 561
10:50 Футбол Кайоде: До матчів Ліги Європи готові 611
10:34 Біатлон Бринзак: Результату від Бех чекали пізніше 564
10:05 Футбол Леганес переграв Райо Вальєкано. ВІДЕООГЛЯД 521
09:57 Теніс Ястремська: мені подобається агресивний теніс 443
09:48 Біатлон Бринзак: У Кенморі великі морози 757
09:32 Футбол Леганес у меншості переграв Райо Вальєкано 640
09:16 Теніс Савчук: Корти тренувальні та матчеві різні 515
08:56 Бокс Гвоздик почав підготовку до бою. ФОТО 925
08:31 Баскетбол Лень провів невиразну гру з Вашингтоном 435
08:18 Футбол Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом 939
05:00 Баскетбол Сакраменто - Сан-Антоніо: онлайн-трансляція матчу НБА 1539
4 Лютого 2019
23:49 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 16388
23:44 Футбол Ракицького прибрали зі збірної України 1984 1
23:26 Футбол Сідклей може покинути Динамо 1689

Алонсо повернеться у Формулу-1

Сьогодні 10:59 561 0
Алонсо повернеться у Формулу-1

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо може повернутися до змагань.

Його слова наводить iSport.

"Зараз у мене немає планів на наступний рік. Я б радів, мов дитина, якби виграв третій титул чемпіона. У мене попереду ще багато років, коли я зможу залишатися в прекрасній формі. Шумахер, наприклад, виступав до 43 років. Якщо ви відчуваєте себе сильним, то вам не варто дивитися на ваш вік. Я завжди говорив "побачимося", а не "прощавайте", - говорить Алонсо.

Іспанський гонщик виступав у Формулі-1 з 2001 до 2018 року. Він ставав чемпіоном світу 2005-го і 2006-го.

Нагадаємо, влада Мексики не спонсуватиме етап Формули-1. Також назвали зарплати пілотів Формули-1.

Джерело - iSport.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()